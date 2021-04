Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich bei Unfall auf der A 4

Magdala (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:50 Uhr überschlug sich ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha in Fahrtrichtung Dresden. Bei dem Unfall soll zudem ein Sattelzug beteiligt gewesen sein, der sich jedoch pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen, sei der Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt, ohne auf den dort fahrenden Opel Meriva zu achten. Es sei zur Kollision zwischen Sattelzug und Pkw gekommen. In der Folge überschlug sich der Opel und blieb auf dem linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Dresden liegen. Ein weiteres Fahrzeug konnte dem Opel nicht mehr ausweichen und stieß gegen den Pkw. Der Fahrer des Opel wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Jena gebracht. Bei dem von der Unfallstelle flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit niederländischem Kennzeichen und blauer Plane gehandelt haben. Wer Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich mit der Autobahnpolizeiinspektion unter Tel. 036601/70-125 in Verbindung zu setzen.

