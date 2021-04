Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zur Meldung vom 15.04.2021, 07:45 Uhr "Zwei Unfälle auf der A 4 zwischen Walterhausen und Sättelstädt sowie Sättelstädt und Eisenach-Ost"

Sättelstädt (ots)

Bei dem Auffahrunfall auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Sättelstädt und Eisenach-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt, bei dem ein Lkw mit Anhänger mit einem Sattelzug kollidiert war, erlag ein 62-Jähriger am Donnerstagmorgen seinen schweren Verletzungen. Der Notarzt konnte, nachdem der Lkw-Fahrer geborgen worden war, nur noch den Tod feststellen. Der Fahrer im ersten Sattelzug blieb glücklicherweise unverletzt. Nach ersten Schätzungen wurde bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 150.000 EUR verursacht. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr in Richtung Frankfurt wird an der Anschlussstelle Sättelstädt abgeleitet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell