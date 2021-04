Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Aktualisierung zur Meldung vom 15.04.2021, 05:49 Uhr "Bergungsarbeiten und Vollsperrung der A4 dauern an" (Bezug Meldung vom 14.04.2021, 22:06 Uhr Lange Sperrung der A 4 nach zwei schweren Unfällen)

Eisenach (ots)

Die Bergungsarbeiten nach dem schweren Auffahrunfall auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West in Richtung Frankfurt, bei dem ein Sattelzug und ein Gefahrgut-Lkw beteiligt waren, verzögern sich nach neuen Erkenntnissen bis auf etwa 10 Uhr. Die Vollsperrung bleibt bis dahin bestehen. Der Verkehr in Richtung Frankfurt wird an der Anschlussstelle Eisenach-Ost von der Autobahn abgeleitet.

