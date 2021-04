Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bergungsarbeiten und Vollsperrung der A 4 dauern an

Eisenach (ots)

Die Bergungsarbeiten nach dem schweren Lkw Auffahrunfall am Mittwochabend auf der A 4 bei Eisenach dauern an. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt/M. ist weithin voll gesperrt und der Verkehr wird an der Anschlussstelle Eisenach-Ost abgeleitet. Die Ladung des aufgefahrenen Sattelzuges muss aufwändig umgeladen und die Fahrbahn großflächig gereinigt werden. Dies soll bis 7-8 Uhr dauern.

