Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw brennt auf A 4 - Fahrbahn voll gesperrt

Kornhochheim (ots)

Ein Lkw brennt derzeit auf der A 4 kurz nach der Anschlussstelle Neudietendorf in Richtung Frankfurt/M. Kurz vor 5 Uhr am Donnerstagmorgen war zunächst ein fahrender Sattelzug mit brennendem Reifen gemeldet worden. Wenig später hielt der Lkw an und begann vollends zu brennen. Der Fahrer konnte den Sattelauflieger noch von der Zugmaschine trennen und ist unverletzt. Derzeit ist die A 4 kurz nach der Anschlussstelle Neudietendorf wegen der Löscharbeiten voll gesperrt. Über die Ladung des Lkws ist noch nichts bekannt.

