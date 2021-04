Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mehrere Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Nacht zu Montag auf A 71 und A 4

Erfurt. Neudietendorf. (ots)

Erfurt. Ein Unfall wegen des Verdachts der nicht angepassten Geschwindigkeit bei Glätte auf der A 71 ereignete sich am Sonntag gegen 23:20 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und dem Kreuz Erfurt. Beteiligt war hier ein Pkw Toyota. Der Pkw schleuderte von der Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Erfurt. Am Sonntag gegen 23:00 Uhr waren zwei Fahrzeuge auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt der A 4 in einem Unfall verwickelt. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn geriet zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West einer der Pkw ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonleitwand. Das Fahrzeug blieb dann quer zur Fahrbahn stehen. Der andere Pkw-Fahrer konnte eine Kollision mit dem ersten Fahrzeug nicht verhindern. Der Fahrer des auffahrenden Pkw wurde durch den Zusammenstoß verletzt.

Erfurt. Gegen 23:00 Uhr am Sonntag war ein Pkw Mercedes bei einem Unfall beteiligt. Bei der Fahrt auf der A 71 in Richtung Schweinfurt geriet der Mercedes Vito im Bereich des Erfurter Kreuzes außer Kontrolle. Der Fahrer, der bei dem folgenden Unfall verletzt wurde, hatte offenbar seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst und war deswegen erst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Der Schaden am Pkw wurde mit 5.000 EUR beziffert. Der Leitplankenschaden summierte sich auf schätzungsweise 4.000 EUR.

Neudietendorf. In Fahrtrichtung Dresden der A 4 war am Sonntag gegen 22:45 Uhr ein BMW zwischen den Anschlussstellen Wandersleben und Neudietendorf von der Fahrbahn abgekommen. Als Ursache wird unangepasste Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn angenommen. Der Fahrer des BMW hatte Glück und war unverletzt geblieben.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell