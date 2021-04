Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Unfall auf der A 71 bei Erfurt mit mehreren Verletzten

Erfurt (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag, um 16:50 Uhr, kam es auf der A 71 Ri. Sangerhausen, zwischen den Anschlussstellen Erfurt/Bindersleben und Erfurt/Gispersleben, zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein 34-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Range Rover einen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrzeugführer in der weiteren Folge mit der mittleren Betongleitwand und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Der 66-jährige Fahrer des Sattelzuges versuchte noch dem schleudernden Pkw auszuweichen und verlor dabei selbst die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die angrenzende Böschung hoch und kippte um. Dabei fiel der Sattelzug komplett auf den Range Rover, welcher zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in die Böschung geschleudert war. Durch den Unfall wurden alle drei Insassen der Fahrzeuge schwer verletzt und es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 130.000,- Euro. Aktuell ist der linke Fahrstreifen frei und der Stau löst sich erstmal auf. Wenn die Bergung der Fahrzeuge gegen 20:00 Uhr beginnt, wird der Verkehr an der AS Bindersleben abgeleitet und die Verkehrsteilnehmer sollen die U 25 bis zur AS Erfurt/Gispersleben nutzen.

