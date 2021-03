Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autofahrer doppelt so schnell als erlaubt durch Radarkontrolle gefahren

Jena (ots)

Am 30.03.2021 kontrollierten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena-Zentrum ist die Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt auf 100 km/h beschränkt. Der Grund sind Fahrbahnschäden und gleichzeitig besteht eine Reduzierung der Geschwindigkeit für Lkw auf 60 km/h. In einem Zeitraum von vier Stunden wurden am Dienstag 90 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bußgeldbereich festgestellt. Darunter wurde ein Fahrzeugführer ermittelt , der die Kontrollstelle mit 200 km/h passiert hatte und nuns mit einem entsprechenden Bußgeldbescheid und einem Fahrverbot von drei Monaten als Folge des Geschwindigkeitsverstoßes rechnen muss.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell