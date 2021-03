Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Planenschlitzer an der A 9 unterwegs

Schleiz (ots)

Bei der Kontrolle des Parkplatzes Himmelsteiche an der A 9 in Fahrtrichtung Berlin stellten Beamte der Autobahnpolizei in der Nacht zu Mittwoch drei Sattelanhänger fest, deren Plane durch unbekannte Täter aufgeschnitten worden war. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, so dass lediglich Sachschaden entstanden war. Weitere Hinweise liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell