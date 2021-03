Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Technischer Defekt an Pkw führt zu Brand

Eisenach (ots)

Ein 56-Jähriger versuchte in den frühen Mittwochmorgenstunden einen in Brand geratenen Opel-Astra zu löschen. Gegen 03:45 Uhr befand sich der Mann auf dem Rasthof Eisenach an der A 4 als sein Fahrzeug wegen eines technischen Defektes anfing zu brennen. Erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher blieben erfolglos. Durch den Einsatz der Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Gegen 05:00 Uhr war das Fahrzeugwrack verladen und der Rasthof wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell