Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenplatzer auf der A 38 führt zu Unfall mit Verletzten

Arenshausen (ots)

Auf der A 38 zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Heilbad Heiligenstadt verunglückte ein Transporter auf der Richtungsfahrbahn Leipzig. Zwei Insassen befanden sich zur Unfallzeit am Dienstag gegen 17:35 Uhr in dem Mercedes Vito als während der Fahrt auf dem linken Fahrstreifen ein Reifen geplatzt sein soll. Der Fahrer habe aus dem Grund die Kontrolle über den Transporter verloren und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug blieb dann auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die beiden Insassen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Vito entstand Totalschaden, der mit 45.000 EUR beziffert wurde. Kurz vor 21:00 Uhr waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Richtungsfahrbahn Leipzig wieder frei gegeben.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell