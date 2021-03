Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Brennender Sattelzug auf der A 9 bei Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, um 04:20 Uhr, geriet ein mit Holz beladener polnischer Sattelzug auf der A 9 Richtung Nürnberg, kurz vor der Anschlussstelle Eisenberg, in Brand. Der Fahrer steuerte geistesgegenwärtig sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen. Der Brand griff in der weiteren Folge von der Sattelzugmaschine auf den Sattelauflieger über, welcher mit imprägniertem Gartenholz beladen ist. Die Richtungsfahrbahn München ist aktuell voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauern an. Es ist mit umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell