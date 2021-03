Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzende Medieninformation zur Meldung vom 19.03.2021, 07:50 Uhr "Bei Kontrolle auf Parkplatz der A4 Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz aufgeklärt"

Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Drogenfund am 18.03.2021 auf der A 4 bei Jena bei der Kontrolle eines Kleintransporters laufen die weiteren Ermittlungen zur Zusammensetzung der festgestellten Substanz. Dazu sind weitere laborchemische Untersuchungen erforderlich. Ein Substanzvortest für Amphetamine hatte positiv auf die sichergestellten Stoffe reagiert, die in der Summe ein Gewicht von 500 g aufwiesen, so dass ein Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel angenommen und die entsprechende Anzeige gegen einen 39-jährigen Tatverdächtigen ukrainischer Staatsbürgerschaft erstattet wurde. Ein derartiger Substanzvortest liefert allerdings noch keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um Betäubungsmittel handelt. Es folgte die vorläufige Festnahme durch die Polizei. Ob es sich bei den beschlagnahmten Substanzen zweifelsfrei um illegale Betäubungsmittel handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Dem anfänglichen Erkenntnisstand nach wurde der dringende Tatverdacht gegen den vorläufig festgenommenen 39-Jährigen aufgrund weiterer Umstände durch die zuständige Staatsanwaltschaft als nicht ausreichend begründet angesehen und die vorläufige Festnahme deswegen aufgehoben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern nichtsdestotrotz noch an.

