Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Unfall auf der A 9 mit hohem Sachschaden

Schleiz (ots)

Gegen 05:30 Uhr am Dienstag verlor ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein die Kontrolle über seinen Sattelzug. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fahrer des leeren Sattelzuges einen Knall während der Fahrt in Richtung München vernommen. In der Folge zog das Fahrzeug nach rechts und der Fahrer habe versucht, durch Gegenlenken den Lkw wieder unter Kontrolle zu bekommen. Dies gelang nicht, denn das Fahrzeug durchbrach die Mittelleitplanke und kam quer auf der Richtungsfahrbahn Berlin auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Das Heck des Fahrzeuges ragte noch in den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn München. Der Fahrer des Lkw-Gespanns blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde mit 60.000 EUR beziffert. Der verunfallte Lkw konnte anschließend im Rahmen der Bergungsarbeiten auf den Standstreifen der Richtungsfahrbahn Berlin gebracht werden. Für die Bergungsarbeiten ist erneut eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Berlin erforderlich, die seit 07:15 Uhr wieder besteht.

