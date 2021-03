Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw-Brand ohne Verletzte auf der A 4

Erfurt (ots)

Am Sonntag gegen 16:15 Uhr steuerte ein BMW-Fahrer den Standstreifen der A 4 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West in Fahrtrichtung Frankfurt an. Es waren nämlich Rauch und dann auch noch Flammen aus dem Motorraum gedrungen. Der 30-jährige Fahrer und seine 37-jährige Begleiterin hatten das Fahrzeug dann unverletzt verlassen können. Der BMW brannte in der Folge komplett aus. Gegen 17:15 Uhr hatten Kameraden der Feuerwehr den Brand gelöscht. Eine halbe Stunde später hatte sich der Stau aufgelöst, der sich in Folge einer zwischenzeitlichen Vollsperrung ergeben hatte. Am Abend gegen 19:30 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Frankfurt wieder uneingeschränkt fließen.

