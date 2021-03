Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf A 71 unter Alkoholeinfluss bei Auffahrunfall beteiligt

Erfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der A 71 in Richtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord zu einem Auffahrunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein Mercedes Vito auf einen Pkw Ford aufgefahren und erst 200 m nach der Unfallstelle zum Stehen gekommen. Beide Insassen der jeweiligen Fahrzeuge kamen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Beim 43-jährigen Fahrer des Mercedes wurde zudem eine Blutprobenentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da der Verdacht bestand, dass er zum Unfallzeitpunkt berauscht am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest verlief mit über einem Promille positiv und auch ein Drogenvortest schlug bei dem Fahrer an. Deswegen wurde zudem der Führerschein sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde mit 25.000 EUR beziffert. Kurz nach 19:00 Uhr war die Richtungsfahrbahn Schweinfurt beräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell