Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dieseldiebe entlang der A 71 unterwegs

Erfurt.Sömmerda. (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden entlang der A 71 auf einem Parkplatz zwischen Kreuz Erfurt und Erfurt-Bindersleben aus zwei Sattelzugmaschinen insgesamt 800 l Diesel im Gesamtwert von 1000 EUR abgezapft. In der Gegenrichtung zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Sömmerda-Ost wurde in der selben Nacht aus einem Sattelzug auf einem Parkplatz fast 400 l Diesel gestohlen. Hinweise zu den Tätern oder von ihnen genutzte Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell