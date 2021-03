Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überladen auf der A 38 unterwegs

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwoch einen Mercedes Atego der Autobahnpolizei, der mit unsicherer Fahrweise auf der A 38 in Richtung Leipzig unterwegs war. Die Polizisten der Autobahnpolizeistation Nord stellten das Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Leinefelde fest und lotsten den Fahrer zur Kontrolle von der Autobahn. Es machte sich eine Überprüfung des Fahrzeuggewichtes erforderlich, da eine Überladung angenommen wurde. Auf der Waage bestätigte sich der Verdacht. Der Mercedes brachte fast 50 % mehr auf die Waage als für das Fahrzeug als Gesamtgewicht zulässig war. Die Weiterfahrt wurde bis zur Umladung des überschüssigen Gewichtes auf weitere Fahrzeuge unterbunden. Gegen den ausländischen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Bei dieser Form der Überladung wird in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 235 EUR fällig, das jeweils dem Fahrer und dem Halter auferlegt wird.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell