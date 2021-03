Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Wetterumbruch auf der A 4 Kontrolle über Pkw verloren

Kraftsdorf (ots)

Auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf verunglückte am Dienstag gegen 19:00 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat Ibiza. Das Wetter hatte umgeschlagen und Hagel ging nieder. Der Fahrer passte offenbar seine Geschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse nicht an und verlor auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Auto. Das schleuderte in den Straßengraben und überschlug sich. Auf dem Dach blieb das Auto dann liegen. Glücklicherweise blieb der 22-Jährige unverletzt.

