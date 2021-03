Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall auf der A 4 mit einer leicht verletzten Person

Erfurt (ots)

In Fahrtrichtung Dresden an der Überfahrt zur A 71 ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 05:40 Uhr ein Auffahrunfall. Ein Lkw fuhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen der A 4 in Richtung Dresden und beabsichtigte am Kreuz Erfurt auf die A 71 zu wechseln. Verkehrsbedingt musste der Lkw-Fahrer bremsen, was der Fahrer eines nachfolgenden Seat zu spät erkannte und auffuhr. Bei dem Unfall verletzte sich der 21-jährige Fahrer des Seat leicht und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 7.000 EUR.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell