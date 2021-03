Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Während der Fahrt auf A 4 Gegenstand auf Fahrzeug geworfen

Nohra (ots)

Eine Auseinandersetzung auf der A 4 gipfelte am Donnerstag in einer Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Audifahrer und der Fahrer eines Mercedes Transporters waren sich Donnerstag gegen 11:30 Uhr in Richtung Dresden zwischen Erfurt-Vieselbach und Nohra in die Quere gekommen. Zu den Umständen ermittelt die Autobahnpolizei. Letztendlich soll aus dem silbergrauen Audi A6 während der Fahrt eine Getränkedose geworfen worden sein. Die sei auf der Motorhaube des Transporters gelandet und habe Schaden in Höhe von 1000 EUR verursacht. Die alarmierten Polizisten konnten den Audi und seine beiden Insassen im Alter von 25 und 24 Jahren feststellen und sicherten Spuren für das Ermittlungsverfahren. Der 30-jährige Fahrer des Mercedes erschien in der Autobahnpolizeiinspektion und wurde als Zeuge zum Geschehen gehört. Für die weiteren Ermittlungen werden weitere Zeugen des Vorfalls gesucht und gebeten, sich bei der Polizei unter 036601/70-125 zu melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell