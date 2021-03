Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 17-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs

Hermsdorf (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Thüringen einen PKW Ford mit angekuppelten Anhänger. Am Steuer saß ein 17-Jähriger Fahranfänger, der ein begleitetes Fahren mit 17 der Fahrerlaubnisklasse B absolvierte. Auf dem Beifahrersitz saß der Vater als Begleitperson. Um jedoch das Fahrzeuggespann mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3.500kg fahren zu dürfen, hätte die Führerscheinklasse BE vorliegen müssen. Dies führte zur Untersagung der Weiterfahrt für den 17-Jährigen. Ferner wurden gegen den Fahrer und seine Begleitperson Ermittlungsverfahren eingeleitet.

