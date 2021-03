Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Völlig überladener Kleintransporter mit Anhänger aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Am 06.03.21 gegen 12:45 Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei Thüringen, auf der BAB 4 Fahrtrichtung Dresden, ein schwer beladenes Kleintransportergespann mit polnischen Kennzeichen auf. Das Gespann wurde daraufhin in Gera verwogen. Es stellte sich heraus, dass die Anhängelast des Transporters um 132% überschritten wurde. Statt der erlaubten 2.000kg, wog der beladene Anhänger 4.660kg. Ferner war die Anhängevorrichtung verschlissen, was einen weiteren sicherheitsrelevanten Fahrzeugmangel darstellte. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 405,- EUR hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell