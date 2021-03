Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit Verletzten auf der A 71 bei Ilmenau

Ilmenau (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich gegen 09:30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt im Bereich der Anschlussstelle Ilmenau-West ein Unfall mit zwei beteiligten Pkw. Dabei kam es zur Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Schweinfurt für den übrigen Verkehr, der in der Folge an der Anschlussstelle Ilmenau-West abgeleitet wird. Bei dem Unfall waren ein Pkw Seat und ein Pkw Mercedes beteiligt. Die Fahrerin des Seat war nach bisherigen Erkenntnissen an der Anschlussstelle Ilmenau-West auf die Autobahn aufgefahren, fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen an einem Lkw vorbei, der den rechten Fahrstreifen befuhr, und wechselte vor dem Lkw vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur und anschließend, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf die linke Spur. Der Fahrer eines sich dort nähernden Pkw Mercedes konnte eine Kollision mit dem Seat nicht mehr verhindern und fuhr auf. Die Fahrerin des Seat wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kameraden der Feuerwehr befreit werden, um dann schwer verletzt ins Krankenhaus nach Ilmenau gebracht zu werden. Die beiden männlichen Insassen des anderen Fahrzeuges wurden leicht verletzt und wurden ebenfalls zur medizinischen Betreuung ins selbe Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell