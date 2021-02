Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geisterfahrer am Hermsdorfer Kreuz auf der A 9 gestoppt

Schleifreisen (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, um 08:50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf der Polizei, dass auf der A 9 Ri. Nürnberg nach dem Hermsdorfer Kreuz ein schwarzer SUV als Geisterfahrer auf den Nebenfahrbahn fuhr. Der SUV stand laut Zeuge am Ende der zweispurigen Hauptfahrbahn quer zur Fahrbahn als der Zeuge das Fahrzeug passierte und fuhr dann entgegengesetzt der Fahrtrichtung bis zur dortigen Tankstelle. Eine eingesetzte Streife stellte das Fahrzeug samt dem 55-jährigen polnischen Fahrzeugführer an der besagten Tankstelle fest. Im Rahmen der Befragung zum Sachverhalt räumte dieser den Vorfall ein. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 155,- Euro entrichten. Zudem erwartet den Fahrzeugführer ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell