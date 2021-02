Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unbelehrbarer Fahrer eines überladenen Kleintransporter auf der A 4 zweimal gestoppt!

Stadtroda/Nohra (ots)

Am gestrigen Freitagmittag, gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Thüringen auf der A 4 Richtung Frankfurt, auf der Raststätte Teufelstal, einen polnischen Kleintransporter. Bei der anschließenden amtlichen Verwiegung wurde ein Gewicht von 4.680 kg festgestellt. Das zulässige Gesamtgewicht von 3.500 kg war damit um mehr als 30% überschritten und der 26-jährige ukraninische Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 260,- Euro entrichten. Die Weiterfahrt wurde bis zur Abladung auf das zulässige Gesamtgewicht untersagt und das Fahrzeug auf dem Autohof in Quirla abgestellt. Als die eingesetzten Beamten um 13:00 Uhr erneut auf den Autohof in Quirla kamen, hatte der Fahrer trotz Untersagung der Weiterfahrt selbige bereits fortgesetzt. Sofort wurden über Funk alle Streifen der Autobahnpolizei auf der A 4 informiert und schon um 13:15 Uhr konnte das Fahrzeug durch eine Streife der Autobahnpolizei in Höhe der Anschlussstelle Nohra in Fahrtrichtung Frankfurt aufgenommen und auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn/Nord einer erneuten Kontrolle unterzogen werden. Der Farhzeugführer fühlte sich sichtlich ertappt und war reumütig. Da es sich nun um eine vorsätzliche Tat handelte, wurde die ausgesprochene Geldbusße verdoppelt und der Fahrzeugführer musste erneut eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495,- Euro entrichten. Es war somit eine teuere Fahrt für Fahrer und Spedition an diesem Tag und der Fahrer wartet nun, wie angeordnet, auf ein entsprechendes Ersatzfahrzeug.

