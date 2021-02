Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfallflucht im Jagdbergtunnel der A 4

Jena (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich im Jagdbergtunnel in Fahrtrichtung Dresden ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Tunnel und wollte einen anderen Pkw passieren. Der fuhr aber auf dem linken Fahrstreifen, so dass sich der 28-jährige im Mazda entschloss, auf der mittleren Spur rechts zu überholen. Dabei kollidierte er aber mit dem VW Tiguan. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Mazdafahrer von der Unfallstelle. Die alarmierten Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion fahndeten nach dem flüchtenden Fahrzeug. Im Bereich der Anschlussstelle Gera-Langenberg wurde der gesuchte Pkw festgestellt. Der 28-Jährige stoppte aber erst an der Anschlussstelle Ronneburg. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurden u.a. die Sicherstellung des polnischen Führerscheins und eine Sicherheitsleistung angeordnet. Der 28-Jährige hinterlegte eine Summe in Höhe von 500 EUR. Der Mietwagen wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Am Nachmittag waren die polizeilichen Maßnahmen beendet und der 28-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

