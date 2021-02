Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autobahnpolizisten retten Greifvogel von A 71

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Zum Glück rechtzeitig gemeldet wurde ein Greifvogel der Autobahnpolizei, so dass die Beamten das verletzte Tier von der Autobahn retten konnten. Der Raubvogel wurde von einem Autofahrer auf der Nebenfahrbahn der A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen entdeckt. Der Notruf für das Tier wurde von den Autobahnpolizisten der Station West aufgenommen und eine Streife entsandt, die den Vogel aus der gefährlichen Lage befreite und mit an Bord des Kontrollbusses nahm, wo er in Sicherheit war. Das Tier wurde dann an Mitarbeiter einer Tierklinik in Gispersleben übergeben, wo es sich von den Strapazen erholen kann.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell