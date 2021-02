Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer Verletzten auf der A 4

Magdala (ots)

Ein Transporter T6 befuhr am Montag kurz vor 13:00 Uhr den mittleren Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Dresden. Ein Pkw Audi fuhr auf dem linken Fahrstreifen und rechts war ein Lkw unterwegs. Der Transporter habe dann unvermittelt den Fahrstreifen nach links gewechselt und fuhr auf den Audi auf. Der Pkw kam durch die Kollision ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke und den Lkw. Die Audifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wurde mit rund 70.000 EUR beziffert. Am Unfallort zwischen den Anschlussstellen Magdala und Bucha war die Richtungsfahrbahn Dresden bis 14:00 Uhr voll gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge konnten dann durch die Kameraden der Feuerwehr auf den Standstreifen gezogen werden. Die mittlere und rechte Fahrspur konnten damit für den Verkehr in Richtung Dresden wieder frei gegeben werden.

