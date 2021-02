Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzung zu Meldung vom 12.02.2021, 07:38 Uhr "Lkw auf A 4 in Richtung Dresden umgekippt"

Schleifreisen (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Lkw ein anderes Fahrzeug überholt und war, als er sich wieder auf dem rechten Fahrstreifen einordnen wollte, ins Schleudern geraten und in der Folge umgekippt. Der verletzte Fahrer wurde ins Geraer Krankenhaus gebracht. Erste Schätzungen des Schadens belaufen sich auf 15.000 EUR. Der Verkehr in Richtung Dresden wird an der Anschlussstelle Gera-Langenberg abgeleitet.

