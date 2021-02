Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 71 in Richtung Sangerhausen

Meiningen (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 07:00 Uhr ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen zwischen Meiningen-Nord und Suhl ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Pkw geriet bei dem Unfall in Brand. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Eine Person befindet sich derzeit noch in einem der beiden Fahrzeuge. Der Gesundheitszustand ist aktuell noch unklar. Der Verkehr in Richtung Sangerhausen wird an der Anschlussstelle Meiningen-Nord abgeleitet. Aufgrund des Unfalls ist die Richtungsfahrbahn Sangerhausen voll gesperrt.

