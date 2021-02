Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Unfall mit Vollsperrung der A 38

Heilbad Heiligenstadt. (ots)

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Göttingen ein Unfall mit einem beteiligten Lkw. Auf Höhe der Anschlussstelle Heiligenstadt kam der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache auf den Standstreifen und fuhr in den aufgeschobenen Schnee. Dadurch verkeilte sich die Zugmaschine und der Silo-Auflieger kippt auf die Seite. Der Sattelzug blieb dann auf allen Fahrstreifen liegen. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Sachschaden am Sattelzug wurde auf ca. 80.000 EUR geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Göttingen ist aufgrund des Unfalls voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Heiligenstadt abgeleitet. Anderthalb Stunden nach dem Lkw-Unfall ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Heiligenstadt ebenfalls in Richtung Göttingen ein Unfall mit einem beteiligten Lkw und einem Kleintransporter, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen eine Person verletzt wurde.

