Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Viele Einsätze auf Thüringer Autobahnen wegen Fahrzeugpannen

Schleifreisen (ots)

Zwar sind die Fahrbahnen der Thüringer Autobahnen nach den heftigen Schneefällen vom Wochenende und dem Beginn der Woche aktuell frei befahrbar, jedoch kommt es zu vermehrten Einsätzen wegen technischer Pannen von Fahrzeugen auf den Thüringer Autobahnen A 4, A 9, A 38, A 71 und A 73. Dabei sind nicht nur Lkw sondern auch Pkw betroffen. Teilweise haben die Fahrzeuge Probleme mit der Kraftstoffversorgung in Verbindung mit den sehr niedrigen Außentemperaturen. Die Autobahnpolizisten, die zu den Pannenfahrzeugen alarmiert werden, sichern die Unfallstellen ab, unterstützen die Fahrzeugführer bei der Anforderung von Abschleppdiensten oder ziehen liegengebliebene Pkw von der Hauptfahrbahn, sofern dies möglich ist. Durch die umsichtige und an die Witterungsbedingungen angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmer kam es in den letzten 24 Stunden nur zu vereinzelten Unfällen mit geringem Sachschaden. Die Autobahnpolizei bittet dennoch weiterhin um vorausschauendes Fahren mit an die Witterung angepasster Geschwindigkeit. Teilweise blockieren die Pannenfahrzeuge auch Fahrspuren, da die Standstreifen stellenweise durch Schneemassen nicht befahrbar sind.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell