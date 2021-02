Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Eisenach. Auffahrunfall auf der A 4 mit einer getöteten Person

In der Nacht zu Dienstag ereignete sich gegen Mitternacht ein tödlicher Verkehrsunfall auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West fuhr ein Lkw MAN ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lkw auf. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Fahrer im auffahrenden Fahrzeug am Unfallort. Der 42-jährige Fahrer des anderen beteiligten Lkws erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Identität des Unfallverursachers konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

