API-TH: Unaufmerksamkeit auf der A4 führt zu Unfall

Schmölln (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Rastanlage Altenburger Land auf die A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main auffahren. Dabei beachtete sie aber nicht, dass sich ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen befand. Die Autofahrerin stieß seitlich gegen den Lkw, ihr Pkw geriet ins Schleudern und blieb auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, lehnte aber eine Behandlung im Krankenhaus ab. Kurz vor 22:00 Uhr war die Unfallstelle beräumt und die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wieder frei für den Verkehr. Der entstandene Schaden wurde mit 15.000 EUR beziffert.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell