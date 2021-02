API-TH: Ergänzug zu Meldung vom 03.02.2021, 12:52 Uhr "Lkw mit Farben beladen auf der A 4 in Brand geraten"

Autobahnpolizeiinspektion

Zu Verkehrsstörungen kam es am Mittwoch ab 12:00 Uhr auf der A 4 bei Erfurt. Beide Richtungsfahrbahnen mussten voll gesperrt werden. Grund war ein Sattelzug, der kurz vor der Anschlussstelle Erfurt West in Brand geraten war. Auf dem Auflieger waren Farben auf wasserlöslicher Basis geladen. Der Transport gilt somit nicht als Gefahrgut. Das Fahrzeug brannte aber komplett aus, weswegen von hohem Sachschaden im sechsstelligen Bereich ausgegangen wird. Der 34-jährige Fahrer konnte aus dem Führerhaus selbstständig aussteigen, nachdem er den Sattelzug auf den Standstreifen gelenkt hatte. Eine kurze medizinische Behandlung vor Ort im Rettungswagen ergab, dass der Mann glücklicherweise unverletzt geblieben war. Um 13:40 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Frankfurt wieder fließen, da die Vollsperrung in diese Fahrtrichtung aufgehoben werden konnte. Ab 14:30 Uhr konnte eine Spur der Richtungsfahrbahn Dresden für den Verkehr frei gegeben werden.

