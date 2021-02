Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit Verletzten auf A 71

Stadtilm (ots)

Am Samstagvormittag gegen 09:45 Uhr verunglückte ein Pkw auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet der Pkw Ford während der Fahrt auf der linken Fahrspur ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Auto kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Leitpfosten sowie 20 m Wildschutzzaun. Das Fahrzeug kam neben der Fahrbahn an einer Böschung zum Stehen. Die beiden Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von Kameraden der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden, was gut 45 Minuten nach dem Unfall erfolgt war. Beide Verletzte wurden medizinisch in nahegelegenen Krankenhäusern versorgt. Der Pkw musste mit wirtschaftlichem Totalschaden von der Unfallstelle geborgen werden. Am Samstag gegen 11:30 Uhr war die Unfallstelle wieder beräumt.

