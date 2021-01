Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autofahrer von A 38 abgekommen und mit Pkw überschlagen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Mit einem Pkw Ford war ein 68-Jähriger Donnerstagnacht auf der A 38 in Richtung Göttingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Ahrenshausen überholte der Autofahrer einen Lkw und wollte sich dann vor ihm wieder auf der rechten Spur einordnen. Dabei geriet der Pkw ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford prallte gegen ein Schild und eine Kanalabdeckung. Dadurch überschlug sich das Auto und blieb neben der Brücke im Böschungsgraben hinter der Leitplanke liegen. Der Herr und sein Hund, den er mit an Bord hatte, wurden verletzt. Der Mann wurde in der Folge ins Krankenhaus nach Heilbad Heiligenstadt gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr brachten das verletzte Tier zum Tierarzt. Das Autowrack musste mit einem Kran geborgen werden. Der Gesamtschaden wurde mit 15.000 EUR beziffert.

