API-TH: Sichtprobleme führen zu Unfall auf A 4

Gera (ots)

Ein Autofahrer konnte am Mittwochvormittag seine Scheiben nicht mehr reinigen, weil die Wischwasserreserven im Behälter des Fahrzeuges zur Neige gegangen waren. Am Kreuz Gera versuchte der Autofahrer die Richtungsfahrbahn Dresden zu verlassen. Seine Sicht war aber durch die verschmutzte Frontscheibe so stark eingeschränkt, dass er auf die rechts beginnende Leitplanke auffuhr. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR. Der Pkw musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden.

