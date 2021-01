Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Diebe auf Parkplatz der A 38 räumen Teil von Lkw-Ladung

Breitenworbis (ots)

Ein Lkw-Fahrer hatte die Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf der Rastanlage Eichsfeld-Nord verbracht. Währenddessen hatten offenbar unbekannte Täter Teile der Lkw-Ladung gestohlen, was zunächst vom Fahrer unbemerkt blieb. Am Mittwochmorgen setzte er seine Fahrt auf der A 38 in Richtung Göttingen fort. Erst durch die Lichthupe eines Pkw-Fahrers wurde er auf eine offene Ladebordwand aufmerksam gemacht und steuerte den Parkplatz Leinetal-Nord an, wo er dann gegen 06:15 Uhr den Diebstahl festgestellt hatte. Es fehlten 17 Benzin-Rasenmäher von der Ladefläche. Hinweise auf Täter, oder von ihnen genutzte Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

