Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen zwischen Jena und Stadtroda

A 4 (ots)

Auf der Richtungsfahrbahn Dresden kam es wegen eines Lkw-Unfalls seit dem Morgen zu Stau bis in den Lobdeburgtunnel. Ein Lkw war kurz vor der Anschlussstelle Stadtroda in Richtung Dresden gegen 08:00 Uhr in den Graben gerutscht. Weitere Lkw kamen an ansteigenden Abschnitten nicht weiter, weswegen Fahrzeuge des Räumdienstes herangeführt werden mussten. Zum Mittag wurde die Sperrung aufgehoben, nachdem der Räumdienst die Fahrbahn in Richtung Dresden bei Stadtroda frei bekommen hatte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell