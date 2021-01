Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Querstehende Lkw und Unfälle mit Sachschaden

A 38 (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf der A 38 zu massiven Verkehrsstörungen wegen Lkw, die bei winterlichen Witterungsbedingungen liegen geblieben waren. Zwischen Großwechsungen und Bleicherode waren mehrere Lkw auf der Richtungsfahrbahn Göttingen nicht mehr weg gekommen. Es hatte sich Rückstau bis zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Heringen gebildet. Auch von einigen Parkplätzen waren Lkw wegen den Straßenverhältnissen nicht weitergekommen. In Fahrtrichtung Leipzig hatten Lkw die Anschlussstelle Nordhausen-West bis zum Mittag blockiert. Pkw konnten den Bereich jedoch noch passieren. Bei Unfällen mit beteiligten Pkw, Lkw und Kleintransporter waren auf beiden Richtungsfahrbahnen der A 38 zum Glück keine Personen verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 EUR.

