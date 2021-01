Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf A 4 verunglückt

Erfurt (ots)

Am Dienstag kurz vor 08:00 Uhr kam ein Pkw-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen Erfurt West und Ost wollte der Autofahrer ein anderes Fahrzeug überholen. Der Pkw schleuderte in die Betongleitwand und schleuderte über alle Fahrspuren bis er auf der rechten Fahrspur stehen blieb. Es wurde niemand verletzt. Um 08:33 Uhr war die Unfallstelle beräumt und der Unfall konnte abseits der Autobahn aufgenommen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000.

