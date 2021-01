Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alkoholisiert am Steuer auf der A 71 Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Am Montag gegen 11:25 Uhr wurde die Autobahnpolizei informiert, dass auf der A 71 in Richtung Schweinfurt ein Pkw mit auffälliger Fahrweise unterwegs sei und es schon zu Kollisionen mit der Leitplanke gekommen sein soll. Die alarmierten Polizisten der Autobahnpolizeistation Nord stellten den Pkw dann kurz nach der Anschlussstelle Stotternheim in Richtung Schweinfurt fest. Der Pkw hatte einen Unfall und war quer auf der Fahrbahn stehen geblieben, so dass die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden musste. Auch auf der Gegenrichtung waren Trümmerteile in Folge des Unfalls gelangt. Der Fahrer des Pkws wurde durch den Unfall verletzt. Zudem stand er mit 2,13 Promille unter Alkoholeinfluss.

