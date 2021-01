Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit nicht angepasster Geschwindigkeit Kontrolle über Auto auf A 73 verloren

Eisfeld (ots)

Eine 20-Jährige war am Sonntagnachmittag mit ihrem Pkw Skoda auf der A 73 in Richtung Suhl gefahren. Kurz vor der Anschlussstelle Eisfeld-Süd habe sie bemerkt, dass ihre Geschwindigkeit nicht zu den Straßenverhältnissen passte und habe ihren Pkw abgebremst. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Hildburghausen. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell