Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alkoholisiert am Steuer eines Lkws auf der A 4 unterwegs

Jena (ots)

Am Sonntagabend wurden Autobahnpolizisten zu einem auffällig fahrenden Sattelzug auf der A 4 in Richtung Frankfurt alarmiert. Gegen 19:45 Uhr wurde der Lkw auf dem Rastplatz Rodablick festgestellt und der Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,13 Promille. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet. Der Führerschein des ausländischen Lkw-Fahrers wurde sichergestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 EUR von ihm erhoben. Zur Sicherung des Lkw wurde von den Ermittlern eine Parkkralle am Fahrzeug angebracht.

