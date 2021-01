Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf A 4 in Leitplanke geschleudert und unverletzt geblieben

Apolda (ots)

Gegen 12:40 Uhr in Fahrtrichtung Dresden war kurz vor der Anschlussstelle Apolda ein Pkw Volvo aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern gekommen. Der Pkw kollidierte mit der rechten Leitplanke. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR.

