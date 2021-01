Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenplatzer führt zu Unfall auf der A4 mit Verletzten

Schmölln (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Ronneburg war es in der Nacht von Freitag zu Samstag auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt der A 4 zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen gekommen. An einem Kleintransporter mit Anhänger soll es gegen 23:15 Uhr zu einem Reifenplatzer gekommen sein. Das Fahrzeuggespann geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich. Zwei Insassen wurden dabei verletzt und wurden ins Geraer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde mit 25.000 EUR beziffert. Durch den Unfall waren der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Bergung war am Samstagmorgen gegen 04:40 Uhr beendet und der Verkehr konnte wieder ohne Behinderung fließen.

