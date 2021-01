Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A 4 in Richtung Frankfurt nach Lkw-Unfall in der Nacht blockiert

Magdala (ots)

Am Mittwoch gegen 22:00 Uhr hatte ein Lkw mit Anhänger einen Unfall und dadurch die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt zwischen Magdala und Apolda verursacht. Der Lkw-Fahrer war bei dichtem Schneetreiben mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Als der Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, geriet das Lkw-Gespann ins Schleudern. Der Lkw kollidierte mit der mittleren Betongleitwand und kam dann zum Stehen. Das Fahrzeug blockierte daraufhin alle Fahrstreifen. Personen wurden nicht verletzt. Die Betongleitwand wurde beschädigt. Am Lkw entstand Schaden, der mit 10.000 EUR beziffert wurde. Gut eine Stunde nach dem Unfall hatte der Bergedienst Lkw und Anhänger voneinander getrennt, so dass die Vollsperrung aufgehoben werden konnte. Kurz vor 02:00 Uhr in der Donnerstagnacht war die Bergung abgeschlossen und der Verkehr konnte wieder in Richtung Frankfurt fließen.

