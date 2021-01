Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit Sommerreifen von A 4 gerutscht und überschlagen

Erfurt (ots)

Zwischen Erfurt-West und Erfurt-Ost war ein Pkw in der Nacht zu Donnerstag von der Richtungsfahrbahn Dresden der A 4 abgekommen. Der Fahrer hatte aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei widrigen Witterungsbedingungen die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren und war in den Straßengraben gefahren. Der Mercedes überschlug sich dann mehrmals. Der 21-jährige Fahrer hatte Glück und war bei dem Unfall unverletzt geblieben. Der Kleintransporter erlitt Totalschaden und die Leitplanke wurde beschädigt, so dass sich die Schadenshöhe auf 25.000 EUR summierte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass auf den Achsen des Transporters lediglich Sommerreifen montiert waren.

